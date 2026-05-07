Un millar de personas recorre Redondela en defensa de la educación pública

Un millar de personas participaron este miércoles en Redondela en la manifestación para defender la educación pública en Redondela, promovida por la Asemblea de Profesorado, y que reunió en las calles de la villa de los viaductos a la comunidad educativa de los municipios de Redondela, Pazos de Borbén, Soutomaior y Vilaboa.

La convocatoria contó con el apoyo de profesorado, alumnado, familias y personal de administración y servicios en una acción que formaba parte de una movilización masiva en más de veinte puntos de la geografía gallega convocadas por numerosos colectivos, como diferentes federaciones de ANPAS, las Asembleas Abertas do Ensino Público, sindicatos de profesorado (CIG, CUT, STEG, Solidaridade Obreira y CNT) y alumnado (Sindicato de estudantes de Galiza, Fervenza y Erguir), así como otros colectivos como AGOEP y NEG.

Un momento de la protesta de la comunidad educativa en Redondela. / M. Lago

Entre las medidas que se reclamaron está una mayor dotación para los departamentos de orientación, el aumento de personal de refuerzo (PT y AL), la merma de las ratios de alumnado, la reposición de las bajas del profesorado de manera inmediata, el avance de las instalaciones de los centros (deteriorados y sin espacio), así como la recuperación de las condiciones del profesorado previas a los recortes del año 2008.

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Esta movilización continúa con las acciones llevadas a cabo a lo largo del presente curso, como las protestas del 25 de febrero en el sur de la provincia de Pontevedra, las seis jornadas de huelga de profesorado, las huelgas de alumnado y las manifestaciones del 28 de febrero en A Coruña y en Santiago. La comunidad educativa gallega expresa así su unión para reclamar una mejora de la calidad de la enseñanza pública.