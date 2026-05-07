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El conselleiro de Educación felicita al redondelano David Lago tras ganar la Olimpiada Informática

La medalla de oro nacional le permite formar parte de la delegación que representará a España en la competición internacional en Uzbekistán

Recepción en la Consellería de Cultura a David Lago (3º izq.) y Nicolás Freiría (2º izq).

Recepción en la Consellería de Cultura a David Lago (3º izq.) y Nicolás Freiría (2º izq). / FdV

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, recibió este jueves al estudiante redondelano David Lago, del IES Pedro Floriani, y al porriñés Nicolás Freiría, del IES Ribeira de Louro, para expresarles personalmente su felicitación por su «excelente» papel tras representar a Galicia en la XXX Olimpiada Informática estatal, donde lograron el primer y segundo puesto, respectivamente.

Además, David Lago por obtener la medalla de oro de la olimpiada nacional formará parte de la delegación que representará a España en la competición internacional en Uzbekistán, mientras que Nicolás Freiría recibió una mención.

Un momento de la recepción del conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

Un momento de la recepción del conselleiro de Educación, Román Rodríguez. / FdV

La recepción también contó con la participación de la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández; el presidente del Colegio de Ingeniería Informática de Galicia, Fernando Suárez; y el director de la olimpiada gallega y profesor de la Universidad de A Coruña, Diego Seco.

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Román Rodríguez animó a los estudiantes a seguir esforzándose: «Sois un ejemplo para vuestros compañeros y, además, estáis construyendo un futuro prometedor para vosotros mismos», señaló.

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