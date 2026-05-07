El conselleiro de Educación felicita al redondelano David Lago tras ganar la Olimpiada Informática

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, recibió este jueves al estudiante redondelano David Lago, del IES Pedro Floriani, y al porriñés Nicolás Freiría, del IES Ribeira de Louro, para expresarles personalmente su felicitación por su «excelente» papel tras representar a Galicia en la XXX Olimpiada Informática estatal, donde lograron el primer y segundo puesto, respectivamente.

Además, David Lago por obtener la medalla de oro de la olimpiada nacional formará parte de la delegación que representará a España en la competición internacional en Uzbekistán, mientras que Nicolás Freiría recibió una mención.

Un momento de la recepción del conselleiro de Educación, Román Rodríguez. / FdV

La recepción también contó con la participación de la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández; el presidente del Colegio de Ingeniería Informática de Galicia, Fernando Suárez; y el director de la olimpiada gallega y profesor de la Universidad de A Coruña, Diego Seco.

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Román Rodríguez animó a los estudiantes a seguir esforzándose: «Sois un ejemplo para vuestros compañeros y, además, estáis construyendo un futuro prometedor para vosotros mismos», señaló.