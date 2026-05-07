El conselleiro de Educación felicita al redondelano David Lago tras ganar la Olimpiada Informática
La medalla de oro nacional le permite formar parte de la delegación que representará a España en la competición internacional en Uzbekistán
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, recibió este jueves al estudiante redondelano David Lago, del IES Pedro Floriani, y al porriñés Nicolás Freiría, del IES Ribeira de Louro, para expresarles personalmente su felicitación por su «excelente» papel tras representar a Galicia en la XXX Olimpiada Informática estatal, donde lograron el primer y segundo puesto, respectivamente.
Además, David Lago por obtener la medalla de oro de la olimpiada nacional formará parte de la delegación que representará a España en la competición internacional en Uzbekistán, mientras que Nicolás Freiría recibió una mención.
La recepción también contó con la participación de la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández; el presidente del Colegio de Ingeniería Informática de Galicia, Fernando Suárez; y el director de la olimpiada gallega y profesor de la Universidad de A Coruña, Diego Seco.
Román Rodríguez animó a los estudiantes a seguir esforzándose: «Sois un ejemplo para vuestros compañeros y, además, estáis construyendo un futuro prometedor para vosotros mismos», señaló.
- Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida
- Una puja judicial de récord en Vigo: subastan un piso en la calle Rosalía de Castro valorado en más de un millón de euros
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- Usuarios del tren en Zamora, con 21 frecuencias diarias de AVE, consideran «innecesaria» la parada en Pontevedra, que tiene seis
- Y ahora que Seila es canción...
- Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
- Una nueva app educativa sustituirá a abalarMóbil en Galicia e integrará matriculación y pagos
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores gallegos nacidos entre 1956 y 1961