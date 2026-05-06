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Programa de inmersión lingüística

Soutomaior subvenciona una estancia en Irlanda a 45 escolares

Visita a Galway. | FDV

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Soutomaior

Un total de 45 alumnos de 4º de ESO del Soutomaior remataron ayer el programa de inmersión lingüística subvencionado por el Concello que les permitió disfrutar durante seis días de clases de inglés en la ciudad irlandesa de Athlone, donde conviviron con familias de la localidad.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, asistió personalmente a un acto institucional con el regidor local de Athlone, Vinny McCornack, y el primer ministro de la República de Irlanda, Micheál Martin.

Lourenzo destacó el esfuerzo importante que realiza el gobierno local y justificó la iniciativa para «potenciar a aprendizaxe de novas linguas, neste caso de inglés, cun programa que ten moito que ver tamén co coñecemento de novas culturas coa integración e inmersión non só lingüística, senón tamén o coñecemento de novas persoas, novas culturas, novas cidades e novos lugares».

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Los participantes tuvieron la oportunidad de visitar distintas ciudades irlandesas como Dublín y Galway, además de Athlone, en la que estuvieron conviviendo.

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