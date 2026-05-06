La reforma de Villa Elisa en Redondela se decidirá por concurso de ideas

Un concurso de ideas organizado por el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) decidirá el futuro diseño de la rehabilitación del histórico edificio Villa Elisa, una joya de estilo indiano, en el que se ubicará la nueva biblioteca de Redondela.

La alcaldesa, Digna Rivas, junto con el decano del COAG, Luciano González, y el presidente de la delegación de Vigo del COAG, Manuel Martínez, formalizaron ayer el convenio de colaboración que regulará un concurso de proyectos para la reforma y ampliación de este céntrico inmueble. El objetivo del acuerdo es garantizar «a máxima calidade arquitectónica» en una intervención que el gobierno local califica de «emblemática».

Rivas destacó que «Villa Elisa non só será unha biblioteca, senón un símbolo da Redondela do futuro, onde o respecto polo noso patrimonio conviva coas necesidades culturais e sociais do século XXI». Desde el COAG esperan una alta participación en el concurso «con propostas de gran nivel arquitectónico para un espazo tan emblemático».

El concurso se realizará en dos fases, la primera de aportación de ideas y la segunda de anteproyectos. El Concello establece una cuantía total de 20.000 euros en premios, distribuidos en cuatro reconocimientos de 5.000 euros cada uno. El ganador, además, será el adjudicatario del contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como de la dirección de la obra. El presupuesto estimado para realizar la rehabilitación de Villa Elisa supera los 2,5 millones de euros. La intervención se dividirá en dos partes: la reforma de la edificación existente y la construcción de una nueva zona de ampliación que se integrará en la parcela, situada junto a la Casa Consistorial.

Manuel Martínez, Digna Rivas y Luciano González ante Villa Elisa. / FdV

El jurado estará presidido por la alcaldesa y compuesto mayoritariamente por expertos independientes, incluyendo arquitectos municipales, del COAG y de Patrimonio de la Xunta, garantizando así la imparcialidad y la excelencia técnica. Una vez firmado este convenio, el Concello publicará los pliegos para que los profesionales puedan presentar sus propuestas.

La regidora señaló que este proyecto «reafirma o compromiso do Concello coa recuperación do seu patrimonio inmobiliario para o desfrute de toda a veciñanza».

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La adquisición de este edificio por parte del Concello se formalizó ante notario con los herederos el pasado mes de diciembre. La compra se realizó íntegramente con fondos municipales por un importe de 659.000 euros del remanente de tesorería. La parcela ocupa una finca de 3.500 m2, con una superficie construida de más de 700 m2 rodeada de jardines.