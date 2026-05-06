Herido un operario al caerse desde tres metros cuando trabajaba en el montaje de la Festa do Choco

Susto en el inicio de la Festa do Choco. Un operario municipal resultó herido este mediodía al sufrir una caída cuando trabajaba en el montaje de la electricidad en la carpa instalada en el Campo da Feira, donde se celebrará la cita gastronómica el fin de semana. El trabajador fue trasladado a un centro hospitalario.

Según informó Radio Redondela, el suceso se produjo sobre las 13.20 horas, cuando el electricista se precipitó desde unos tres metros de altura mientras realizaba tareas en la instalación eléctrica. Como consecuencia del impacto, el operario sufrió una herida en la cabeza, aunque no perdió el conocimiento.

Hasta el lugar del accidente se desplazó una patrulla de la Policía Local y una ambulancia, cuyo personal sanitario realizó las primeras atenciones médicas al herido y procedió a su traslado a un centro hospitalario de Vigo. El trabajador quedó ingresado en observación para realizarle pruebas y valorar su evolución.

Tres días de fiesta

La Festa do Choco de Redondela, declarada de Interese Turístico de Galicia, se celebra este fin de semana desde el viernes 9 al domingo 10, con la presencia del reconocido político y comunicador Miguel Ángel Revilla como pregonero. La organización confía en superar las 12.000 raciones entre los distintos stands ubicados en la carpa de degustación, que ofrecerán especialidades como choco en su tinta con arroz, á feira, en empanada, a la plancha o croquetas de choco.

Otro de los puntos fuertes de la cita serán las actuaciones musicales, con el rock clásico del grupo América de Vigo como cabeza de cartel, el día 8, a las 22.30 horas.

Las verbenas también tendrán un espacio destacado con la orquesta Combo Dominicano el día 9, a las 23.00 horas, y el programa ofrece además varios conciertos de música tradicional con grupos locales como Tanto nos Ten, Airiños de San Simón, Froles Mareliñas, O Carballo das Cen Pólas y a Rondalla de Redondela. Los actos se completan con Pa Ti Na Má, la Orquestra de Saxos, la Banda de Música de Chapela y los discjockeys Dj JJ Compota y Dj Airan.

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Durante los tres días se realizarán visitas en barco por la isla y la ensenada de San Simón (6 euros), con salidas desde Cesantes y el Museo Meirande. Las reservas se pueden realizar en la oficina de Turismo y en barcosdegalicia.com. También habrá rutas de marisqueo a pie por el puerto (6 euros).