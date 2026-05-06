Urbanismo
El BNG pide que el almacén de bobinas de acero de Chapela se traslade a una zona industrial
El concejal Xoán Carlos González quiere que se priorice la calidad de vida de los residentes
El grupo del BNG de Redondela asegura que la situación del almacén de bobinas de acero de la multinacional Arcelor Mittal sigue creando una gran preocupación entre los vecinos de Chapela. El portavoz nacionalista, Xoán Carlos González, considera que la nave «debe saír da parroquia e reubicarse en chan industrial» para priorizar así la calidad de vida de los residentes de esta zona urbana.
El concejal justifica su postura para mejorar la seguridad vial en una zona con una alta densidad de población y reducir la contaminación acústica. «A empresa leva varias décadas beneficiándose dunha situación moi vantaxosa no medio dun núcleo urbano e agora debe pensar en buscar unha saída para realizar a súa actividade nun polígono industrial», afirma González. Por último acusa al gobierno local de «non amosar interese en defender aos afectados» y le reprocha que «foron a remolque da Asociación de Veciños de Chapela quen denunció a situación irregular da nave no verán do ano pasado».
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