Medio Ambiente
Usuarios critican la suciedad de la playa canina de Cesantes
Solicitan un mantenimiento mínimo durante todo el año ante la presencia de plásticos, botellas y otros restos arrastrados por el mar
Usuarios de la playa para perros de Cesantes critican la falta de limpieza de este arenal y de su entorno debido a los materiales arrastrados por las mareas, que deposita sobre la arena todo tipo de objetos como bolsas de plástico, botellas, latas, restos de aparejos de pesca, entre muchos otros. Pero además también advierten de restos de basura en otras zonas del arenal, en este caso que no son arrastrados por el mar, sino por personas incívicas que acuden a la playa y dejan sus residuos tirados, como restos de botellón, latas, envoltorios de envases o cajetillas de tabaco.
El Concello de Redondela anunció a finales del pasado mes la contratación del servicio de limpieza de playas con el objetivo de tener todos los arenales listos para la temporada alta, un operativo que funcionará desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre y que se realizará con personal de un centro especial de empleo de Iniciativa Social. Sin embargo, los usuarios piden que durante el resto del año se realice un mínimo mantenimiento de las playas con operarios municipales para evitar la acumulación de residuos en la arena, sobre todo en las zonas más concurridas como puede ser la playa canina, que se utiliza durante todo el año, o el entorno del paseo marítimo de A Punta.
Redondela cuenta desde el año 2016 de dos espacios en sus principales arenales, en las parroquias de Cesantes y Chapela, en los que se permite la presencia de perros. Los usuarios deben cumplir unas medidas básicas de convivencia, como no salir de las zonas delimitadas y recoger los excrementos de sus mascotas.
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