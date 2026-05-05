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Infraestructuras

Transportes adjudica por 20 millones la modernización de la vía de tren entre Redondela y Arcade

La actuación incluye la supresión del paso a nivel para peatones de Cesantes

Adif avanza en la construcción del nuevo apeadero de la parroquia de Chapela

El apeadero de Cesantes, donde se suprimirá el paso a nivel para peatones.

El apeadero de Cesantes, donde se suprimirá el paso a nivel para peatones. / ANTONIO PINACHO

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha adjudicado por 20,3 millones de euros la renovación del tramo ferroviario Redondela-Bifurcación Arcade, en la línea convencional Redondela-Santiago. El objetivo es aumentar la capacidad y modernizar la red ferroviaria, posibilitando el incremento de los tráficos, tanto de pasajeros como de mercancías, al tiempo que se mejora la calidad del servicio.

La actuación incluye la mejora de la vía en el tramo, que tiene una longitud de 7,8 kilómetros, de los que 2,7 km se encuentran electrificados. Las tareas incluyen la renovación del material de vía (carriles, traviesas, balasto y desvíos), la consolidación y el refuerzo de desmontes y la adecuación de los 16 puentes, además de obras de drenaje.

Trabajos de los operarios de Adif en el tramo ferroviario entre Guixar y Redondela.

Trabajos de los operarios de Adif en el tramo ferroviario entre Guixar y Redondela. / ANTONIO PINACHO

Asimismo, se ampliará el gálibo de los cinco túneles del trayecto para permitir servicios de autopista ferroviaria y la futura electrificación del tramo a 25 kV para su conexión con el Eje Atlántico.

También se suprimirá el único paso a nivel existente, ubicado en el municipio de Redondela, en concreto en la bajada a la playa de Cesantes y de uso peatonal, por un paso bajo la vía de 2,5 metros de ancho y 3 metros de altura.

Línea Ourense-Vigo

Por otra parte, desde Adif también avanzan en la modernización de la línea Ourense-Vigo Guixar, conocida como línea del Miño, que conecta en Redondela con el tramo objeto de esta renovación. Con una inversión global de 265 millones de euros, que incluye la conexión Guillarei-frontera portuguesa, el trazado del Miño se adecuará al Corredor Atlántico, se reforzará la conexión con Portugal y aumentará su capacidad para tráficos de viajeros y mercancías. Así, en esta línea, Adif ya ejecuta la modernización del tramo comprendido entre Vigo-Guixar, Redondela y Guillarei, de 36,5 kilómetros de longitud, con casi una decena de actuaciones simultáneas desde el pasado 7 de abril, aprovechando el mes de suspensión de circulación de este tramo para avanzar en su modernización y minimizar la afectación al servicio de transporte.

Terrenos ya habilitados para el futuro apeadero de Chapela, junto a la alameda.

Terrenos ya habilitados para el futuro apeadero de Chapela, junto a la alameda. / ANTONIO PINACHO

Simultáneamente, Adif avanza en el nuevo apeadero de la parroquia redondelana de Chapela y en la remodelación y refuerzo de accesibilidad de la estación de A Portela-Redondela, completando su nuevo paso inferior entre andenes y dotándolo de ascensores, renovando los aseos y mejorando la plaza de acceso.

Entre los trabajos para completar la renovación figuran la ampliación de las dimensiones (gálibo) de estructuras y la instalación de nuevos sistemas de protección en los cuatro túneles del trayecto Redondela-Guillarei; la construcción del nuevo viaducto (82 metros de longitud) sobre la carretera N-550; la remodelación de andenes de la estación de Louredo-Os Valos, o el despliegue del sistema de gestión de circulación Asfa Digital.

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Además, se encuentra en fase de contratación la redacción de los proyectos de mejora del tramo Ourense-Guillarei, de 96 kilómetros, incluidos los 800 metros del denominado ‘nudo de Guillarei’.

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