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Manifestación

Redondela sale a la calle este miércoles en defensa de la educación pública

Última concentración en defensa de la educación pública celebrada en Redondela.

Última concentración en defensa de la educación pública celebrada en Redondela. / F.A.R.

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La Federación de ANPA de Redondela expresa su apoyo a la manifestación promovida por la Asemblea de Profesorado que se celebra este miércoles, día 6, en un momento clave para la defensa real de la educación pública. La movilización tendrá lugar en Redondela, con salida a las 19.00 horas desde la Praza do Concello, y servirá como punto de encuentro para los municipios de Redondela, Pazos de Borbén, Soutomaior y Vilaboa.

Ante el reciente anuncio de la Consellería de Educación sobre el acuerdo relativo a las condiciones laborales del profesorado, la federación manifiesta «serias dúbidas» sobre su aplicación práctica: «Consideramos que este acordo pode derivar nunha maior precarización do sistema educativo, afectando directamente á calidade do ensino». Desde este colectivo consideran que se requiere el refuerzo de los recursos del sistema público como «eixo fundamental de igualdade e cohesión social».

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