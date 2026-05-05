Infraestructuras
El PP reclama mejoras de la N-552 en Chapela tras diez años de espera
Los diputados populares Irene Garrido y Juan Bayón recorren este vial para exigir «solucións inmediatas» en materia de seguridad vial
Los vecinos de la parroquia de Chapela llevan más de una década esperando por la reforma integral de la avenida de Redondela, que coincide con el trazado con la carretera N-552, una actuación comprometida desde 2015 por el entonces Ministerio de Fomento, pero que desde entonces no ha habido avances. Todo parecía que por fin iría adelante anos después, cuando en 2021 se confirmó el inicio de la redacción del proyecto con una inversión de un millón de euros, pero la realidad es que todo sigue igual.
Ante esta situación, los diputados nacionales del PP por Pontevedra, Irene Garrido y Juan Bayón, acompañados por el portavoz del partido en Redondela, Javier Bas, así como por varios concejales populares, recorrieron ayer esta avenida para reclamar «solucións inmediatas» en la mejora de la seguridad vial ante la falta de avances en los últimos años.
La diputada Irene Garrido agradeció la labor de la Asociación de Afectados da AP-9 en Chapela, que llevan años reclamando una intervención integral en este vial, y reclamó al Gobierno central información sobre este proyecto. «Pedimos ao Goberno que se nos de contestación ás iniciativas que rexistramos no Congreso. Que nos digan que data ten ese compromiso que adquiriron e que vai mellorar a seguridade viaria desta estrada; que orzamento ten, e sobre todo, se verdadeiramente se vai a levar a cabo. Estamos cansos de ver o mal que funcionan os servizos públicos desde que Sánchez está no Goberrno», indicó.
Por su parte, Javier Bas denunció el «servilismo» de la alcaldesa de Redondela. «Non teñen nin comunicación co ministerio, hai un escurantismo grande», lamentó.
Como consecuencia de las obras de ampliación de la AP-9, el Ministerio de Fomento adquirió con el Concello una serie de compromisos. Entre ellos se encontraba la redacción y ejecución de un proyecto de mejora de la seguridad vial y de adecuación de la N-552 entre el Alto da Encarnación y el límite con Vigo.
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