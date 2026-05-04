La Policía Local de Redondela impone su primera sanción al conductor de un patinete eléctrico sin seguro

La Policía Local de Redondela cursó este fin de semana la primera denuncia por circular con un patinete eléctrico o vehículo de movilidad personal (VMP) sin que el titular lo tuviera registrado como establece la actual normativa y por carecer del seguro de responsabilidad civil.

Según informó la policía, los hechos acontecieron el pasado sábado por la mañana en un vial de la parroquia de Cesantes cuando fueron alertados por un siniestro sin heridos, pero con daños materiales, en el que estuvo implicado un patinete eléctrico.

Los agentes procedieron a la inmovilización del vehículo hasta que el propietario cumpla con los requisitos que exige la Dirección General de Tráfico para circular con este tipo de patinete, por el que fue intervenido.

Según la normativa que entró en vigor el pasado mes de enero, se establece la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil a patinetes eléctricos que pesen más de 25 kilos y alcancen velocidades superiores a los 14 km/h, aunque los VMP con un peso inferior y tengan una potencia nominal de menos de 250 W y no superen los 25 km/h de velocidad pueden circular sin seguro. Sin embargo, las autoridades aconsejan realizarlo de manera voluntaria. La póliza debe cubrir daños a terceros, igual que otros vehículos como motos o turismos.

De esta forma, circular con un VMP que pese más de 25 kilos y supere los 14 km/h sin seguro puede ser sancionado con entre 250 y 800 euros en función de si es considerado vehículo personal ligero o vehículo a motor, como establece la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro.

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Además, estos dispositivos tendrán que llevar una etiqueta en la que figure su número de registro. La etiqueta debe colocarse en un lugar visible que facilite la identificación del vehículo.