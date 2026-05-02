La primavera empieza en Redondela

Redondela volvió a disfrutar ayer de su colorida bienvenida a la primavera con la celebración de la tradicional Festa dos Maios. La cita reunió en la alameda a centenares de personas que disfrutaron de una jornada marcada por el buen tiempo, ideal para lucir las creaciones vegetales elaboradas por colectivos vecinales y culturales del municipio. En total, se presentaron 14 composiciones.

Desde primera hora de la mañana, los participantes trasladaron sus maios hasta los distintos espacios del parque, donde quedaron expuestos alrededor de un palco central. Allí, los grupos interpretaron sus coplas ante el jurado, en una escenificación que combina música, sátira y crítica social. Entre las figuras presentadas destacaron los clásicos conos y cruceiros, junto a otras propuestas más elaboradas y creativas que captaron la atención del público, como una jabalina con sus cachorros comiendo las plantaciones o un maio animado.

La imaginación presente en la fiesta. | ALBA VILLAR

Los propios creadores subrayan el carácter colectivo de esta tradición. «Es el resultado del trabajo de mayores y pequeños, una actividad intergeneracional en la que participan muchas familias», explican. Esta implicación vecinal es una de las claves del éxito de la fiesta, que mantiene viva una costumbre transmitida de generación en generación y en la que puede verse a mayores y niños disfrutar al unísono de la celebración.

Esta fiesta tiene sus raíces en antiguos rituales paganos vinculados al renacer de la naturaleza y los ciclos agrícolas. Las esculturas, elaboradas con flores, musgo o ramas, simbolizan la fertilidad y la llegada de la primavera. Pero no es solo una fiesta visual: las coplas cantadas por los grupos aportan musicalidad y humor, incorporando críticas a la actualidad o a situaciones cotidianas.

Otra de las representaciones. | ALBA VILLAR

En un libro publicado hace diez años, el etnógrafo e historiador Clodio González Pérez asegura que las primeras referencias documentadas en Redondela datan de mediados del siglo XX. Durante la dictadura franquista, la censura obligaba a agudizar el ingenio para evitar contenidos políticos o considerados inapropiados. Con el paso de los años, las coplas reflejaron acontecimientos históricos y locales, consolidando esta celebración como una de las más singulares de Galicia.

Premiados

Desde la Concellería de Cultura, además de conceder una ayuda económica a cada maio participante, se repartieron un total de 12 galardones, tres en cada una de las categorías establecidas. Los premios estuvieron dotados con 300 euros para los primeros clasificados, 250 euros para los segundos y 200 euros para los terceros.

El jurado, encargado de evaluar las propuestas, estuvo integrado por la periodista Alicia Tizón, el filólogo Xosé Couñago y el presidente del Obradoiro de Estudos Redondeláns, José Antonio Martínez, quienes destacaron la calidad y variedad de las creaciones presentadas en esta edición.

En la categoría de Maio Tradicional, el primer premio fue para Chan das Pipas, seguido de Case non chegamos, en segunda posición, y Trisquel, que obtuvo el tercer puesto. En Maio Artístico, el jurado otorgó el máximo reconocimiento a Somos do Clube, mientras que Maio Sapiens y Rapazada da Farola lograron el segundo y tercer premio, respectivamente.Por su parte, en la categoría de Coplas, el grupo Somos do Clube volvió a destacar al hacerse con el primer premio, seguido de Case non chegamos y Vémonos na Cruz. Finalmente, en Interpretación, el galardón principal recayó en Eidiños, con Rapazada da Farola en segunda posición y Quintela en tercer lugar.

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El Concello considera que la elevada participación y el nivel de las propuestas consolidan, un año más, la vigencia de esta celebración.