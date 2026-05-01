Redondela cede a ocho centros educativos su mantenimiento

El Concello de Redondela destinará un total de 105.000 euros a ocho colegios públicos de Educación Infantil y Primaria del municipio redondelano con el objetivo de mejorar sus instalaciones y garantizar unas condiciones adecuadas para la comunidad educativa. La alcaldesa, Digna Rivas, firmó los convenios de colaboración con las direcciones de los centros, que permitirán afrontar gastos de mantenimiento, pequeñas reparaciones y mejoras a través de un sistema de autogestión.

Según explicó la regidora, este modelo facilita que los centros puedan actuar de forma directa y ágil ante necesidades urgentes, evitando retrasos derivados de trámites administrativos. Los fondos se destinarán a trabajos básicos como jardinería, carpintería, pintura, fontanería, albañilería o electricidad, contribuyendo así a un mejor entorno para alumnado y profesorado. «O noso obxectivo é que os colexios públicos estean nas mellores condicións posibles para o alumnado e o profesorado», indicó la alcaldesa. Los centros beneficiados son los CEIP Alexandre Bóveda, Cedeira, Igrexa, Laredo, Outeiro das Penas, Porto Cabeiro, Quintela y Reboreda.

Noticias relacionadas

Con todo la regidora esta segura que el gobierno local está asumiendo gastos que corresponden a la Xunta de Galicia, debido a la falta de inversión autonómica. «A maioría dos centros teñen décadas de antigüidade e están obsoletos. Están detalladas deficiencias graves nunha ducia de centros. Unha das actuacións máis urxentes é a renovación da cuberta do CEIP Laredo. Malia existir un informe técnico e unha orde de execución desde xaneiro 2025 a Xunta non actuou», asegura Rivas.