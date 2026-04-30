La Festa do Choco de Redondela ilustrará cinco millones de boletos de la ONCE el día 6 de mayo

La Festa do Choco de Redondela será la protagonista del cupón de la ONCE del próximo 6 de mayo, con una tirada de cinco millones de boletos que promocionarán este evento gastronómico.

La presentación del cupón, ayer, contó con la participación del delegado de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan, y de la alcaldesa, Digna Rivas, junto a otros representantes institucionales y de la Cofradía de Redondela. Martínez Pan destacó el valor «tradicional, cultural y emocional» de la fiesta, mientras que la regidora agradeció la visibilidad estatal que aportará esta iniciativa promocional. En los cupones aparecera el dibujo de un choco y un plano con la situación de Redondela y los días de la fiesta.

Rivas subrayó que la Festa do Choco es el mejor escaparate para degustar este producto emblemático de la ensenada de San Simón, considerado un auténtico tesoro gastronómico de la ría. No es la primera vez que Redondela protagoniza un cupón de la ONCE, ya que en 2022 lo hizo con la Festa da Coca. El Cupón Diario reparte un premio principal de 500.000 euros, además de numerosos premios adicionales.

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La fiesta está declarada de Interés Turístico de Galicia y se desarrollará del 8 al 10 de mayo.