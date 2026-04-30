Razones para resucitar un grafiti

El próximo lunes, 4 de mayo, el vecindario de Redondela revivirá una de sus luchas históricas, aquella que convirtió su protesta en arte urbano. Corría el año 1980 cuando vecinas y vecinos comenzaron a alzar públicamente la voz contra las injusticias tras tantos años de silencio. En la localidad, la polémica giraba en torno a la construcción de una solución considerada espantosa —y que aún pervive—: la discontinuidad generada por el paso de la N-550 por el casco urbano.

La obra no pudo detenerse, pero el vecindario se hizo con pintura y plasmó su sentimiento. El mural, pintado en uno de los muros de aquel ‘scalextric’, duró 39 años y, ya muy deteriorado, fue eliminado por el Concello en 2019.

El movimiento Artelixo contará este lunes con la colaboración del propio Ayuntamiento para rehacer lo que consideran «el grafiti más singular de Redondela». Como el original, realizado por la asociación de vecinos y otros colectivos, será una obra colectiva. En esta ocasión participarán alumnado de los institutos de la zona de la marisma, profesorado, miembros de Artelixo, bajo la guía de Gerardo Rodríguez, conocido como Gerardelos o, simplemente, Chere.

Explican que aquel grafiti, pintado con Titanlux sobre el hormigón del ‘scalextric’ en 1980, revivirá ahora en un muro cedido por su propietario, próximo al centro de salud de la avenida Mendiño. La actividad se enmarca dentro de la iniciativa «Artelixo non ten cancelas», que cada año, coincidiendo con la celebración de la muestra ArteLixo, interviene portones con el trabajo de muralistas experimentadas.

Ahora, bajo la dirección de Chere, el mural incorporará nuevos elementos, como cerámica de desecho, característica de parte de su obra.

Además, la obra será dedicada a Félix Cal, fotógrafo y activista local de Redondela fallecido recientemente, así como a todas las personas luchadoras que «fueron capaces de hacer una oposición casi inaudita contra el «progreso» de las nuevas infraestructuras».

El propio Félix, con motivo de la destrucción del original, escribió unas notas sobre aquel mural: «Daquela non había grafiteiros. Había, si, xente que poñía o que podía do seu tempo para encalar, e outra xente, con máis man para o debuxo, para perfilar unhas liñas que logo se enchían co Titanlux máis barato que atopabamos na ferretería que todos sabemos. Tiña un aquel o pintar nos muros fríos de formigón».

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Una esencia que ahora Artelixo desea recuperar, al tiempo que reivindica la memoria de un mar y de una villa.