La Xunta da luz verde ambiental a la nueva depuradora prevista en Soutomaior

La Xunta de Galicia ha dado luz verde ambiental al proyecto para construir una nueva estación depuradora de aguas residuales, EDAR, en el municipio de Soutomaior. La infraestructura está diseñada para dar servicio a una población estimada de 11.829 habitantes equivalentes, teniendo en cuenta tanto la población actual como las necesidades futuras.

El informe de impacto ambiental, emitido por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático y publicado en el Diario Oficial de Galicia, concluye que no son previsibles efectos adversos significativos sobre el entorno siempre que se cumplan los condicionantes fijados en la documentación analizada y en la propia resolución autonómica.

El proyecto fue tramitado mediante una evaluación de impacto ambiental simplificada. La documentación presentada por Augas de Galicia, que actúa como promotor y órgano sustantivo, fue sometida a participación pública sin que se recibiesen escritos ni alegaciones. También fueron consultados 15 organismos públicos y entidades.

A partir de esas consultas, los órganos consultados realizaron sus valoraciones y fijaron una serie de condiciones que se incorporan a las ya previstas en el programa de vigilancia ambiental recogido en la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad.

Los informes concluyen que el proyecto es viable siempre que se cumplan los condicionantes establecidos en materias como la protección de la atmósfera, la población y la salud; el agua y los cauces fluviales; el suelo y las infraestructuras; la gestión de residuos, y el patrimonio natural, entre otros aspectos.

La resolución recuerda que el informe de impacto ambiental no exime al promotor de obtener las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para ejecutar el proyecto. Una vez emitido el informe, la resolución fue remitida al órgano sustantivo y se le da publicidad a través del DOG y de la página web de la Consellería.

La actuación prevista busca mejorar el sistema de depuración existente en Soutomaior mediante la construcción de una nueva EDAR y sus instalaciones asociadas. El objetivo es solucionar las deficiencias del actual sistema y adaptarlo a la nueva directiva comunitaria en materia de aguas residuales.

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La futura infraestructura se ubicará en varias parcelas de la parroquia de Arcade. Entre las instalaciones asociadas al sistema de depuración de la futura infraestructura destaca la construcción de un tanque de tormentas, una conducción de impulsión desde el referido tanque hasta la nueva EDAR y un emisario terrestre paralelo a la conducción de impulsión, así como la demolición de la depuradora existente y la construcción de un parque solar que alimente de energía a la futura infraestructura.