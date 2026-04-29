Fornelos de Montes contará este verano con un observatorio de astroturismo

Las obras para la construcción del primer mirador–observatorio de astroturismo en Os Ceos de Fornelos de Montes e Oia, promovido por la asociación Galicia Suroeste, ya están en marcha tras meses de preparación, según informó ayer la entidad. Este espacio permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de uno de los cielos certificados por la Fundación Starlight, reconocido por su calidad para la observación astronómica. Todo indica que este verano ya podrá usarse.

El proyecto se ubica en la parroquia de A Laxe, en la Serra do Suído, dentro del municipio de Fornelos de Montes, donde las condiciones naturales garantizan una visibilidad excepcional del firmamento. La iniciativa es fruto de la colaboración entre distintas entidades, incluida la comunidad de montes local, que cedió los terrenos para su ejecución.

Diseñado por Erbalunga Estudio, el mirador tendrá forma circular para permitir una observación completa de 360 gradosdel firmamento. Incluirá una superficie de piedra autóctona, equipamientos para telescopios, un planisferio interpretativo y zonas de descanso.

La inversión supera los 60.000 euros y se financia con fondos europeos Next Generation, a través de Galicia Suroeste. La entidad indica que el proyecto busca impulsar el turismo sostenible y dinamizar la economía local.

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En A Laxe el cielo conserva una pureza excepcional, lo que le ha valido el mas reciente reconocimiento de la Fundación Startlight. «Esta nova infraestructura permitirá contemplar o firmamento en condicions únicas, desenvolver actividades científicas e educativas e fortalecer un modelo de turismo sostible que respecta a naturaleza», indican los promotores.