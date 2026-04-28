Doce mariscadoras aprenden en Redondela el oficio de redera

Redondela ha puesto en marcha una iniciativa pionera durante dos meses para ofrecer una formación especializada en construcción y reparación de redes y aparejos de pesca a doce mariscadoras locales.

Las participantes recibieron ayer el título que certifica sus conocimientos en el montaje y el arreglo de las distintas artes de pesca, impartido por el Grupo Eurored, como alternativa laboral frente a la crisis que afecta al marisqueo por la elevada mortandad durante la última temporada en los bancos de la ría. Tras dos meses de intenso aprendizaje con clases teóricas y prácticas en las instalaciones de la empresa redondelana, las mariscadoras adquirieron unos conocimientos que les permite dominar desde el uso de materiales y fibras hasta cálculos de montaje y técnicas de corte y confección.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, que participó en la entrega de las titulaciones, destacó la importancia estratégica de esta iniciativa. «Con esta formación damos un paso fundamental para garantir o futuro laboral das nosas mariscadoras. O sector do marisqueo vive momentos moi difíciles pola elevada mortaldade do marisco e o cambio climático. Con este curso dispoñen dunha alternativa de emprego nun oficio con moita demanda», señaló.

Rivas subrayó que este proyecto, financiado por el área de Igualdade con más de 13.000 euros, es un ejemplo de colaboración público-privada. «Dende o goberno local fixemos este esforzo porque cremos firmemente na formación como ferramenta de autonomía. Queremos que o traballo artesanal relacionado co mar evolucione cara a unha profesión técnica de alto nivel que poida ser un complemento ou unha saída laboral definitiva para elas».

El director técnico de Grupo Eurored, Javier Blanco, se mostró muy satisfecho con los resultados logrados y explicó que las alumnas «teñen os coñecementos que hoxe demanda a frota para traballar no sector náutico-pesqueiro e dominan as técnicas para manter en perfecto estado as redes».

Las doce mariscadoras que participaron también valoraron de forma muy positiva este proyecto formativo, ya que supone una oportunidad que les va a permitir diversificar su actividad económica, especialmente en un contexto donde el marisqueo a pie se encuentra muy limitado por la estacionalidad y las vedas, con lo que cava vez se encuentran con más dificultades para obtener ingresos con su trabajo en el mar.

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Al acto de clausura también asistieron el concejal de Emprego, Alberto Álvarez, así como varios responsables del Grupo Eurored, quienes reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento del tejido laboral de Redondela. La empresa cuenta con más de 45 años de experiencia en el diseño y elaboración de artes de pesca.