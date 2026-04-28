David Lago, Medalla de Oro en la Olimpiada Española de Química

El palmarés del estudiante redondelano David Lago sigue engordando con grandes logros en diferentes disciplinas. Tras lograr hace dos semanas en Valladolid la Medalla de Oro de la Olimpiada Informática Española, el estudiante de 2º de Bachillerato del IES Pedro Floriani acaba de proclamarse también campeón absoluto de la Olimpiada Española de Química.

La trigésimo novena edición de esta prueba educativa tuvo lugar este fin de semana en la Universidad de Alicante y otra estudiante redondelana cosechó un gran éxito al colgarse la Medalla de Plata: Carla Acosta García, del IES Mendiño.

La delegación gallega en la competición regresó con buenos resultados. Brais Novillo Cariñena, del IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, y Francisco Moreira Nieto, del Colegio Manuel Peleteiro, también de Santiago, obtuvieron sendas medallas de plata en la prueba nacional en la que compitieron un total de 120 estudiantes procedentes de toda la geografía española.

A la prueba nacional acudieron en representación de Galicia, además de los cuatro ganadores de medalla, los alumnos Yan Liu, del Colegio Peleteiro de Santiago; Erin Quevedo Fernández, del IES Carlos Casares de Vigo; Clara Montero Míguez, del Colegio Santa María del Mar; Hugo Rodríguez Prieto; del IES Plurilingüe Eusebio da Guarda; y Adrián Prados Blanco, del IES Agra do Orzán. Estos tres últimos centros educativos están en la ciudad de A Coruña.

«Mi enhorabuena a los participantes gallegos en la XXXIX Olimpiada Española de Química que compitieron este fin de semana en Alicante y, en especial a los medallistas, y también a los más de 200 alumnos y alumnas procedentes de 41 centros educativos que participaron a inicios de marzo en la XLIII Olimpiada Gallega de Química» celebrada en las ciudades de A Coruña, Lugo, Santiago, Ourense y Vigo, destacó Manuel Rodríguez Méndez, decano del Colegio Oficial de Químicos de Galicia (Colquiga) y presidente de la Asociación de Químicos de Galicia. «La representación gallega situó a Galicia entre las mejores comunidades autónomas en la Olimpiada Española de Química; hemos sido capaces de mostrar la excelencia científico-química del alumnado gallego», añadió.

Juan Sanmartín, coordinador de la Olimpiada Gallega de Química que también acompañó a Alicante a los 9 mejores alumnos de la competición gallega 2026, se mostró satisfecho por las medallas. «Sabíamos que nuestros ganadores tenían un excelente nivel; y confiábamos en unos buenos resultados», apuntó este docente.

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El próximo 15 de mayo de 2026 está previsto el acto de entrega de galardones de la XLIII Olimpiada Gallega de Química. Será a partir de las 16.15 horas en la Universidade de Santiago de Compostela. Posteriormente, a partir de las 17.30 horas comenzará la entrega de galardones en el Aula Magna de la Facultade de Química de la USC.