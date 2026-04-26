Redondela contrata la limpieza de playas para tenerlas listas en junio
Los trabajos los realizarán personas de un centro especial de empleo de iniciativa social
Redondela ha adelantado la planificación de la temporada de verano con la formalización, este mes de abril, del contrato para la limpieza de las playas. La adjudicación se produce con mucha anticipación para tener todos los arenales listos para la temporada alta y asegurar una gestión eficiente del mantenimiento ambiental y turístico.
El contrato, que asciende a 140.460 euros, se realizase con un centro especial de empleo de Iniciativa Social. La alcaldesa, Digna Rivas, explica que de esta forma el Concello «promove a inserción laboral de personas con discapacidade ou en risco de exclusión social», una medida que ya implementó en 2022 «para favorecer unha contratación pública inclusiva».
El operativo de limpieza estará plenamente operativo desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. Durante estos tres meses, los areanales de A Punta, en Cesantes, Arealonga y Os Penedos, en Chapela, contarán con un servicio de limpieza diaria. Los trabajos no se limitarán a la arena, sino que incluyen los paseos de Cesantes y de Cardona, así como los accesos, aparcamientos, zonas verdes y áreas de juegos.
Siguiendo el modelo de gestión del año pasado, el Concello mantiene el refuerzo en otros arenales: en Soutoxuste y en Rande la limpieza se realizará tres días a la semana, y en la playa de Cabanas, en Trasmañó, será dos días por semana. El concelleiro responsable, Vicente Lamas, subraya que todas las actuaciones se realizarán «baixo criterios ambientais, respectando a fauna e flora da contorna» y la retirada de algas será manual, sin el uso de maquinaria.
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