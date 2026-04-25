Concentración
El Motoclub de Redondela lleva su espectáculo a Ponte Caldelas
Los pilotos Jack Stunt y Nelson Nh Pina realizarán una exhibición de acrobacias
Los asistentes saldrán en ruta por la comarca a las 17.30 horas
El Motoclub de Redondela organiza este sábado la Xuntanza Motera de Ponte Caldelas, una cita ya consolidada en el calendario de las concentraciones de la provincia y que espera reunir a cientos de motos, animados por el buen tiempo que se espera durante la jornada.
Las puertas del recinto se abrirán a las 12.00 horas con la música de Dj Rubín. Por la tarde, a las 17.30 se saldrá de ruta por el municipio con pinchos gratuitos a la llegada. Uno de los momentos destacados será a las 20.00 horas con la exhibición de acrobacias freestyle con los pilotos Jack Stunt y Nelson Nh Pina. El cierre de la jornada estará amenizado por el Dj Rubín.
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