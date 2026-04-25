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El Motoclub de Redondela lleva su espectáculo a Ponte Caldelas

Los pilotos Jack Stunt y Nelson Nh Pina realizarán una exhibición de acrobacias

Los asistentes saldrán en ruta por la comarca a las 17.30 horas

Asistentes a la Xuntanza Motera de Ponte Caldelas del pasado año. | MOTOCLUB

Asistentes a la Xuntanza Motera de Ponte Caldelas del pasado año. | MOTOCLUB

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El Motoclub de Redondela organiza este sábado la Xuntanza Motera de Ponte Caldelas, una cita ya consolidada en el calendario de las concentraciones de la provincia y que espera reunir a cientos de motos, animados por el buen tiempo que se espera durante la jornada.

Las puertas del recinto se abrirán a las 12.00 horas con la música de Dj Rubín. Por la tarde, a las 17.30 se saldrá de ruta por el municipio con pinchos gratuitos a la llegada. Uno de los momentos destacados será a las 20.00 horas con la exhibición de acrobacias freestyle con los pilotos Jack Stunt y Nelson Nh Pina. El cierre de la jornada estará amenizado por el Dj Rubín.

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