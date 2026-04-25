El Motoclub de Redondela lleva su espectáculo a Ponte Caldelas

El Motoclub de Redondela organiza este sábado la Xuntanza Motera de Ponte Caldelas, una cita ya consolidada en el calendario de las concentraciones de la provincia y que espera reunir a cientos de motos, animados por el buen tiempo que se espera durante la jornada.

Las puertas del recinto se abrirán a las 12.00 horas con la música de Dj Rubín. Por la tarde, a las 17.30 se saldrá de ruta por el municipio con pinchos gratuitos a la llegada. Uno de los momentos destacados será a las 20.00 horas con la exhibición de acrobacias freestyle con los pilotos Jack Stunt y Nelson Nh Pina. El cierre de la jornada estará amenizado por el Dj Rubín.