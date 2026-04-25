Alxán creará un núcleo de centralidad junto a la Fonte do Regueiro

El gobierno local de Soutomaior humanizará el entorno de la Fonte do Regueiro, en Alxán, donde desarrollará un proyecto para la puesta en valor de este elemento cultural, en el que invertirán más de 60.000 euros.

Los trabajos permitirán crear un núcleo de centralidad en este espacio, un lugar con un alto valor patrimonial. Con esta actuación el gobierno de Soutomaior continúa con su modelo de apuesta en el rural para ir dotando a los barrios de mejoras y transformando su imagen.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, explica que «con esta actuación avanzamos en investimentos nunha aposta polo rural baseada na confianza de que todo o potencial dos barrios supoñen melloras para a calidade de vida e para a veciñanza que vive no rural». Unos trabajos que también tienen como objetivo dotar de una mayor seguridad vial la zona y ofrecer una mejora en cuanto a movilidad, sostenibilidad y habitabilidad.

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El regidor destaca que «un dos obxectivos estratéxicos desde o comezo do mandato é levar a cabo a transformación rural e urbana do noso concello para mellorar a calidade de vida da veciñanza». n