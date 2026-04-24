Soutomaior negocia con Augas de Galicia la nueva depuradora

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, y la interventora municipal, María Jesús Rodríguez, acudieron ayer a Santiago para reunirse con el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, con el objetivo de avanzar en el proyecto de la nueva depuradora de Arcade.

Lourenzo destacó el «esforzo» y la «boa sintonía» por parte de la administración hidráulica de Galicia para sacar adelante la nueva planta de tratamiento de aguas residuales de Arcade, una infraestructura que consideran fundamental para garantizar el futuro de la ría y la protección de los bancos marisqueros

Noticias relacionadas

El alcalde subraya que «dende que entramos no goberno tivemos como obxectivo clave desatascar un proxecto que levaba moito tempo parado e que para nós é unha prioridade, e cremos que estamos no camiño correcto para devolver á Ría de Vigo o seu estado ambiental que nunca debeu perder».