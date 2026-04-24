Redondela presumirá del choco de la ría en su cita gastronómica: este año hay mucho y muy bueno

La Festa do Choco de Redondela, declarada de Interese Turístico de Galicia, vivirá este año una «edición histórica pola excelencia do produto da nosa enseada, a atractiva programación e a calidade da oferta musical». Así lo aseguró este viernes la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, durante la presentación de la principal cita gastronómica de la localidad, que se celebrará entre los próximos días 8 y 10 de mayo, con la presencia del reconocido político y comunicador Miguel Ángel Revilla como pregonero.

Rivas estuvo acompañada por la edil de Cultura e Turismo, Rita Pérez, además de representantes de la cofradía de pescadores y del sector hostelero —también dos de los fundadores de la fiesta, Manuel Conde y José Manuel Durán—, que destacaron el «tesouro da nosa ría» como el motor económico y social de la villa durante el fin de semana de la popular fiesta. En total, se espera servir más de 12.000 raciones de las distintas preparaciones que se ofrecerán de los stands presentes en la carpa, donde estarán representados los restaurantes y establecimientos locales Casa Chano, Lugar da Serra, Quinta das Eiras, O Tranquilo, panaderías Vila dos Viaductos y Cruceiro, Paladar Queso, Vilalongo y Embutidos Rodríguez Amoedo. También habrá espacio para la artesanía con la firma Artesanía Lelate.

Extraordinaria calidad

La patrona mayor de la Cofradía de Cesantes, Nisi Otero, confirmó «a extraordinaria calidade do choco esta temporada, con abundantes capturas». Los establecimientos participantes en los puestos de degustación de la carpa prepararán unos 1.000 kilos de cefalópodo de Redondela en especialidades como choco en su tinta con arroz, á feira, en empanada, a la plancha o croquetas de choco.

Varios de los platos que se podrán degustar durante la fiesta. / ANTONIO PINACHO

Otro de los puntos fuertes de la cita serán las actuaciones musicales, con el rock clásico del grupo América de Vigo como cabeza de cartel, el día 8, a las 22.30 horas.

Las verbenas también tendrán un espacio destacado con la orquesta Combo Dominicano el día 9, a las 23.00 horas, y el programa ofrece además varios conciertos de música tradicional con grupos locales como Tanto nos Ten, Airiños de San Simón, Froles Mareliñas, O Carballo das Cen Pólas y a Rondalla de Redondela. Los actos se completan con Pa Ti Na Má, la Orquestra de Saxos, la Banda de Música de Chapela y los discjockeys Dj JJ Compota y Dj Airan.

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Durante los tres días se realizarán visitas en barco por la isla y la ensenada de San Simón (6 euros), con salidas desde Cesantes y el Museo Meirande. Las reservas se pueden realizar en la oficina de Turismo y en barcosdegalicia.com. También habrá rutas de marisqueo a pie por el puerto (6 euros).