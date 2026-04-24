Redondela forma como carpinteros a 20 personas paradas

Veinte personas en situación de desempleo de Redondela recibirán una formación profesional de calidad como carpinteros y gestión forestal combinada con el desempeño de un trabajo remunerado gracias al nuevo Obradoiro de Emprego Redondela Natureza, que arrancará el próximo mes de junio.

Esta iniciativa tendrá una duración de nueve meses y se dividirá en dos especialidades formativas, con diez plazas para cada una. La de carpintería se orientará a la restauración del mobiliario público y de distintas infraestructuras urbanas de madera, mientras que la forestal, jardinería y agricultura ecológica se centrará en labores forestales, desbroces, mantenimiento de zonas verdes, jardines y producción agrícola. Las personas seleccionadas serán contratadas durante nueve meses y percibirán mensualmente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Las actuaciones previstas en el obradoiro tendrán un impacto directo en el patrimonio y en el paisaje de la localidad, ya que el equipo de forestal trabajará en zonas estratégicas como Monte Penide, el paseo del río Pexegueiro, varios puntos de Chapela, el jardín de A Xunqueira, la Alameda, así como en las rotondas de Cabanas, Cedeira o Vilavella, además de en la huerta del Pazo de Pousadouro. Por su parte, el módulo de carpintería se centrará en la restauración de las barandillas de madera en los paseos y en la creación de nuevo mobiliario público para el disfrute de los ciudadanos.

Las personas interesadas deberán inscribirse en la oficina de empleo de Redondela que les corresponda del Servizo Público de Emprego de Galicia. El Concello realizará el proceso de selección con las personas preseleccionadas por el personal de la oficina de Emprego.

El proyecto cuenta con una subvención de 454.552 euros concedida por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, a la que el Concello suma una aportación de municipal de 47.680 euros. En total, la inversión destinada a esta iniciativa de mejora de la empleabilidad de los vecinos asciende a 502.232 euros.

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La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, destacó la importancia de esta nueva convocatoria: «A nosa prioridade é dar ferramentas á nosa veciñanza para que poida atopar un emprego estable. Con Redondela Natureza, non só ofrecemos formación técnica de primeiro nivel en sectores con moita demanda, senón que o facemos cun contrato de traballo desde o primeiro día», y resaltó el «beneficio social do proxecto» ya que el trabajo de los veinte alumnos revertirá directamente en el cuidado de los jardines, montes y mobiliario público.