Deportes
El equipo femenino del Balonmán Chapela opta al sector nacional
El equipo femenino de categoría cadete del CD Balonmán Chapela tiene este fin de semana una oportunidad de oro para clasificarse para el Campeonato de España, ya que disputa en casa la Final Four gallega, los días 25 y 26, en el Pabellón Manuel González Soto.
La Federación Gallega de Balonmano designó el pabellón de Chapela para acoger la fase final de las categorías cadetes masculina y femeninas, un evento que durante todo el fin de semana reunirá equipos de distintos municipios de la geografía gallega, como Porriño, Cangas, Lalín, Carballo y Culleredo, además de los anfitriones de Redondela.
El equipo femenino del CD Balonmán Chapela ya había llegado al sector nacional en la temporada 2023/24, que se disputó en Zaragoza, y esta temporada, tras un cambio de entrenador, y gracias al trabajo y esfuerzo realizado durante todo el año vuelven a optar a la clasificación para el Campeonato de España. Además contarán con la ventaja del apoyo del público al jugar en casa, por lo que llegan con una gran ilusión y confían en realizar un gran torneo para brindar el triunfo a su afición.
Durante los dos días del torneo en el exterior del pabellón de Chapela habrá puestos de comida, de artesanía, actuaciones entre los partidos y sorteos. También durante la noche del sábado, la actuación de DJ Nano amenizará el evento deportivo.
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