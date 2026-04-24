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La campaña del Día da Nai apuesta por el comercio local

Presentación de los actos del Día da Nai del comercio de Redondela. | A.E.R.

Presentación de los actos del Día da Nai del comercio de Redondela. | A.E.R.

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La Asociación de Empresarios de Redondela lanzó ayer la campaña del Día da Nai en la que destaca la apuesta por los establecimientos locales a través del paralelismo entre comercio y deporte. Bajo el lema «Xoga polo que cres. Aposta polo comercio local», la acción integra un modelo híbrido que combina actividades en los locales con la difusión digital.

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