La campaña del Día da Nai apuesta por el comercio local

La Asociación de Empresarios de Redondela lanzó ayer la campaña del Día da Nai en la que destaca la apuesta por los establecimientos locales a través del paralelismo entre comercio y deporte. Bajo el lema «Xoga polo que cres. Aposta polo comercio local», la acción integra un modelo híbrido que combina actividades en los locales con la difusión digital.