Redondela acepta las fechas alternativas de los ambulantes para celebrar las tres ferias suspendidas

La Concejalía de Feiras e Mercados de Redondela alcanzó ayer un acuerdo satisfactorio con los vendedores ambulantes para la recolocación de las fechas de las ferias canceladas por coincidir con las principales festividades de la localidad: el 6 de mayo por la Festa do Choco, el 6 de junio por la Festa da Coca y el 21 de agosto por el Entroido de Verán.

El concejal responsable, Pedro Villaverde, aceptó la propuesta de fechas alternativas presentada por la representante del colectivo de vendedores, Alexandra Malvido, por lo que la feria del 6 de mayo se trasladará al 13 de mayo; la del 6 de junio se celebrará el 13 de junio y la del 21 de agosto pasa al 28 de agosto.

Noticias relacionadas

Villaverde destacó la voluntad de diálogo del gobierno local: «A nosa prioridade é facer compatibles as nosas festas máis emblemáticas coa actividade económica dos vendedores». De esta forma, el Concello confirma que se aplicará el «principio de non eliminación» y el respeto al derecho al trabajo del colectivo solicitado por los ambulantes, con un nuevo calendario que garantiza que no se perderán las jornadas de venta.