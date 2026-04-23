Una pasarela unirá el aparcamiento de Vilavella con la senda del Maceiras

El aparcamiento disuasorio de Vilavella tendrá un acceso directo a la senda del río Maceiras a través de una nueva pasarela peatonal que se construirá sobre el cauce fluvial. El gobierno local avanzó ayer este proyecto con el objetivo é crear un itinerario peatonal «directo, seguro e accesible» que conecte ambas márgenes del río, fomentando la movilidad sostenible y reduciendo el tráfico en el centro urbano. La actuación priorizará la accesibilidad universal y el respeto ambiental, con un diseño integrado y respetuoso con el entorno que no afectará al lecho del río.

La alcaldesa, Digna Rivas, señala que esta actuación «é un paso máis na nosa aposta por unha vila máis humana e habitable» y subraya que «con esta pasarela non só facilitamos o estacionamento, senón que transformamos un traxecto que antes era incómodo nun paseo agradable pola beira do río».

La actuación afectará a una superficie total de 100 m², de los cuales 16,2 m² corresponden a la estructura de la pasarela. El diseño salvará el río sin necesidad de instalar apoyos en el lecho, protegiendo el ecosistema fluvial.

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El proyecto se financiará a través del Plan +Provincia de la Diputación. El presupuesto para la licitación asciende a 24.254 euros.