Redondela estrena la geolocalización en su web de turismo

Redondela cuenta con un nuevo escaparate turístico a través de las redes: la web turismoredondela.com. Esta nueva herramienta municipal supone un paso estratégico en la digitalización de su sector turístico, con el objetivo de ofrecer a los visitantes una experiencia «máis accesible, moderna e completa para descubrir os tesouros do municipio», según explicó la alcaldesa, Digna Rivas.

La principal novedad de esta plataforma es la integración de un sistema de geolocalización. Con un diseño intuitivo y adaptado a los dispositivos móviles, la web ofrece contenidos para cada recurso turístico. Con esta funcionalidad, «os visitantes poden situarse en tempo real no mapa e acceder de xeito rápido co seu móbil aos puntos de interese máis próximos, optimizando así os seus desprazamentos e facilitando o descubrimento de recunchos menos coñecidos». Entre los puntos de interés, el visitante puede encontrar información sobre el Convento de Vilavella, los emblemáticos viaductos, el cementerio de Os Eidos, la isla de San Simón, el museo Meirande y miradores como A Peneda.

El desarrollo técnico y creativo de la aplicación web fue realizado por una empresa redondelana. Rivas subraya la importancia de esta colaboración, «xa que con este proxecto non só modernizamos a nosa imaxe exterior, senón que poñemos en valor o talento local que garante unha sensibilidade especial cara ao noso patrimonio e demostra a calidade profesional que temos na nosa vila».

La implementación de la geolocalización y las audioguías permite a los turistas y peregrinos situarse en tiempo real y acceder a los puntos de interés de forma rápida y sencilla. Todos los recursos cuentan con información en formato escrito y audio, y los usuarios pueden escoger entre tres idiomas: gallego, castellano e inglés, reforzando la proyección internacional de Redondela.

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Para facilitar el acceso a la nueva plataforma el Concello instaló códigos QR en lugares estratégicos de paso de visitantes y peregrinos. Las placas están situadas en distintos puntos del Camiño Portugués a su paso por el municipio.