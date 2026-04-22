Protesta en Redondela de los afectados por el cierre de Viaxes Loa, que deja una deuda de 170.000 euros

Los afectados por el cierre por sorpresa de la agencia de viajes Loa de Redondela, que el pasado verano dejó sin dinero y sin los viajes contratados a decenas de clientes, se concentraron este miércoles por la mañana ante los juzgados de Redondela durante la comparecencia del propietario del negocio, Luis Otero.

La protesta, en la que participaron una veintena de personas, fue convocada por la plataforma de afectados ante la citación judicial del empresario para declarar por una presunta deuda que podría superar los 170.000 euros. Según indicó la presidenta del colectivo, Begoña Pérez, la cantidad correspondería a los pagos acreditados por las 70 personas que conforman la plataforma de damnificados por el cierre de la agencia redondelana, que dejó plantados a todos los clientes que habían contratado sus viajes para los meses de agosto y septiembre del año pasado.

Los manifestantes se concentraron ante el edificio judicial con pancartas y carteles para expresar su indignación por los perjuicios causados y esperaron hasta la salida del empresario tras su declaración, que tuvo que abandonar los juzgados entre gritos de «estafador» y «sinvergüenza».

Proceso largo

La presidenta de la plataforma asegura que no van a quedarse parados, aunque son conscientes de que el proceso será largo. «Seguiremos luchando hasta el final. Ha habido una estafa que afectó a mucha gente, perdimos nuestro dinero y nuestros viajes, nos sentimos engañados, desilusionados y con sensación de impotencia, así que esto no puede quedar en el olvido», señala Pérez.

Se desconoce la declaración del dueño de la agencia, Luis Otero, aunque en su momento atribuyó el cierre de la empresa al colapso económico por unos impagos. Cuando el verano pasado se conoció la quiebra del negocio, en un mensaje de WhatsApp distribuido a los clientes, el dueño alegó que «la carga negativa de algunos impagos provocaron un colapso económico del que es difícil salir en este momento» y cifraba en unos 36.000 euros la deuda a los clientes. Una cifra que dista mucho de la que reclaman los afectados, ya que solo entre los integrantes de la plataforma ya se eleva a 170.000 euros, y advierten que es superior puesto que también hay más personas perjudicadas que no se integraron en el colectivo.

Los importes adeudados por la agencia a sus clientes es muy variable dependiendo de los viajes contratados, pero algunos afectados documentan pagos por valor de más de 5.000 euros por sus vuelos, hoteles y paquetes turísticos a distintos puntos del mundo. Solo algunos de los damnificados que habían abonado sus reservas con tarjetas de crédito han podido recuperar el importe abonado gracias al seguro asociado a este método de pago.