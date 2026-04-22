Los ambulantes de Redondela critican la supresión de tres ferias

El colectivo de vendedores ambulantes de Redondela expresaron ayer su profundo desacuerdo con la decisión del Concello de suspender sin fechas alternativas las ferias correspondientes a los días 6 de mayo, 6 de junio y 21 de agosto debido a la coincidencia con las fiestas del Choco, la Coca y el Entroido de Verán.

La portavoz de los ambulantes, Alexandra Malvido, explica que han presentado un escrito dirigido a la alcaldesa en el que transmiten su malestar por esta decisión sin mantener una reunión previa y sin ofrecerles otras fechas, cuando se trata de ferias muy importantes para la economía de los vendedores. «As feiras son institucións consolidadas que preexisten ás celebracións festivas. A súa suspensión sistemática sen alternativa vulnera o noso dereito ao traballo nun espazo xa recoñecido», indica Malvido.

Además insiste en el impacto económico que tendrá en el colectivo de vendedores, ya que la primavera y el verano son las mejores fechas para sus negocios. «Tras un inverno especialmente complexo debido ás inclemencias meteorolóxicas, a perda de tres xornadas de mercado supón un prexuízo económico directo e de difícil recuperación para as nosas economías familiares», puntualiza.

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Los ambulantes ofrecen una propuesta de reubicación de las fechas para no interferir con las fiestas locales: el 13 de mayo, 13 de junio y 28 de agosto. «Non solicitamos que se interfira coa loxística das festas, senón que se aplique o principio de non eliminación», explica Malvido, que además destaca que pagan una tasa para todo al año.