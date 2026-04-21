Un vial de Ventosela deja de ser de tierra al estrenar asfaltado

El Concello de Redondela finalizó las obras de acondicionamiento y pavimentación del Camiño de Zabarís, en la parroquia de Ventosela, una actuación que ha permitido transformar lo que hasta ahora era un camino de tierra en un vial asfaltado y seguro para el uso vecinal. La inversión superó los 21.500 euros.

El concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar, comprobó el resultado de los trabajos, que obligó a realizar un nivelado del terreno y aplicar una capa de material granular compactado antes de proceder al asfaltado. Además se construyó una acera de hormigón de 30 centímetros para garantizar la durabilidad de la actuación y la seguridad de los peatones. Villar destacó que la mejora de Zabarís «non só favorece a circulación de vehículos, senón que elimina problemas de asolagamentos e fochancas que dificultaban o tránsito diario».

Por su parte, la alcaldesa Digna Rivas mostró su satisfacción por el cumplimiento de un compromiso adquirido con la parroquia, recordando que esta obra «é o resultado directo dos orzamentos participativos, atendendo a unha demanda prioritaria do Consello Parroquial de Ventosela para facilitar as comunicacións e a mobilidade na zona».

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Esta actuación se suma a otras intervenciones de mejora de infraestructuras que el Concello está ejecutando en todo el municipio.