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Educación

El colegio Igrexa de Chapela da un paso hacia la inclusión con un taller educativo

Cinco personas con discapacidad intelectual imparten a los alumnos de Primaria sesiones de cuentacuentos y actividades creativas

Las voluntarias de la Asociación Conecta durante el taller en el colegio Igrexa de Chapela. | F.A.T.C.

Las voluntarias de la Asociación Conecta durante el taller en el colegio Igrexa de Chapela. | F.A.T.C.

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Un taller educativo impartido en el colegio Igrexa de Chapela ha dado un paso hacia la inclusión real con la participación de cinco voluntarias de la Asociación Conecta, una organización que trabaja por la integración laboral de personas con discapacidad intelectual.

Las cinco participantes impartieron a los alumnos de Primaria tres sesiones de cuentacuentos y actividades creativas en torno al libro ilustrado «Beland, mi lugar en el mundo». Un cuento que introduce el concepto de «beland», que significa «el lugar donde una persona se siente segura, protegida y en paz».

Pero el verdadero valor de esta actividad no era el contenido, sino en quién lo transmitía. Las voluntarias de Conecta Inclusión, que se desplazaron desde Madrid para impartir el taller, fueron las encargadas de contar el cuento a los escolares, acompañar a los más pequeños en las actividades y dinamizar la sesión. Su participación convirtió el taller en algo más que una actividad educativa: se trató de una experiencia de inclusión real, donde las personas con discapacidad intelectual ocuparon un rol activo como transmisoras de conocimiento, valores y vivencias. «Nuestro objetivo es que las personas con discapacidad consigan un puesto de trabajo dentro del mercado laboral ordinario. Queremos que conozcan los sectores productivos de la comunidad para que vean qué oportunidades pueden tener, y también que puedan demostrar todas sus capacidades», explica Noemí de Castro, presidenta de la Asociación Conecta Inclusión.

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El taller desarrollado en Chapela lo organiza y financia la Fundación Alba Torres Carrera y es el quinto que imparte en Galicia.

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