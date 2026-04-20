Excursión
Soutomaior celebra su Encontro de Mulleres con una excursión por el Baixo Miño
Las más de 150 participantes disfrutaron de una visita guiada por A Guarda, una comida en Tui y un recorrido por Valença do Minho
Más de 150 mujeres participaron este domingo en el XVII Encontro de Mulleres de Soutomaior, un evento que tuvo como objetivo fomentar la convivencia y el empoderamiento del colectivo femenino.
Las asistentes disfrutaron durante la mañana de una excursión con visita guiada por A Guarda, una comida en el restaurante Cruceiro do Monte de Tui y un recorrido por la tarde por la fortaleza de Valença do Minho. Esta actividad contó con financiación por parte del Concello, de la Concejalía de Igualdade y de Benestar Social, por lo que las mujeres empadronadas tuvieron que pagar 20 euros y las no empadronadas 25 euros. Un precio que incluyó la comida y todas las actividades y traslados organizados durante toda la jornada del encuentro.
