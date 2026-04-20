Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ingresos urgentes residenciasRetornadosEscalada de preciosTrenes suspendidosMiguel Méndez
instagramlinkedin

Excursión

Soutomaior celebra su Encontro de Mulleres con una excursión por el Baixo Miño

Las más de 150 participantes disfrutaron de una visita guiada por A Guarda, una comida en Tui y un recorrido por Valença do Minho

Un grupo de participantes durante su visita al puerto de A Guarda. / C.S.

Antonio Pinacho

Soutomaior

Más de 150 mujeres participaron este domingo en el XVII Encontro de Mulleres de Soutomaior, un evento que tuvo como objetivo fomentar la convivencia y el empoderamiento del colectivo femenino.

Las asistentes disfrutaron durante la mañana de una excursión con visita guiada por A Guarda, una comida en el restaurante Cruceiro do Monte de Tui y un recorrido por la tarde por la fortaleza de Valença do Minho. Esta actividad contó con financiación por parte del Concello, de la Concejalía de Igualdade y de Benestar Social, por lo que las mujeres empadronadas tuvieron que pagar 20 euros y las no empadronadas 25 euros. Un precio que incluyó la comida y todas las actividades y traslados organizados durante toda la jornada del encuentro.

El grupo ante la muralla de la fortaleza de Valença do Minho.

El grupo ante la muralla de la fortaleza de Valença do Minho. / C.R.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents