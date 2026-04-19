Redondela reúne más de 140 autocaravanas en A Marisma

El área de autocaravanas de A Marisma, inaugurada en la primavera del pasado año, celebra durante este fin de semana su primer aniversario con una concentración organizada por la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA). La cita reúne 144 vehículos y más de 300 personas que, a lo largo de tres días, están recorriendo los principales lugares de interés turístico del municipio, confirmando el éxito de esta apuesta por la sostenibilidad y el turismo itinerante.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, y la concejala de Turismo, Rita Pérez, mantuvieron un encuentro con la directiva de la asociación. La presidenta de la AGA, María del Mar García, le trasladó a las responsables del gobierno local la excelente valoración que los usuarios hacen del estacionamiento de A Marisma, destacando su integración en el entorno y su cercanía al casco urbano. García agradeció al Concello el avance y ampliación de las zonas de estacionamiento, que facilitan la llegada de un perfil de visitante que busca «calidade e contacto coa natureza».

El área de A Marisma cuenta con siete plazas de estacionamiento —una de ellas adaptada— y fue creada bajo estrictos criterios de sostenibilidad. El concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar, explica que se utilizaron materiales como la madera en la delimitación de las plazas y se respetó el entorno del río. Tras doce meses de funcionamiento, la infraestructura demostró ser un motor de atracción turística que convive en armonía con el espacio público, gracias a la normativa municipal que limita la estancia la 72 horas y garantiza el orden en el estacionamiento.

Impacto económico

Esta zona de estacionamiento de autocaravanas también supone un importante impulso económico para Redondela. Desde el gobierno local estiman que los visitantes realizan un gasto medio de 60 euros por persona y día durante sus estancias en la localidad.

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Como muestra de este impacto, solo el almuerzo de confraternidad que el colectivo celebró ayer en un restaurante redondelano asciendía a una factura de 6.500 euros, a lo que se suma el gasto diario en el comercio local, hostelería, alimentación, combustible y otros servicios. El programa de actividades elaborado desde el Concello para atender a los autocaravanistas durante todo el fin de semana está diseñado para dar a conocer la riqueza turística de Redondela. Durante la jornada de ayer muchos de los participantes en esta concentración organizada por AGA realizaron una visita guiada por el casco histórico de la villa y hoy domingo tenían prevista una excursión a la isla de San Simón, uno de los enclaves más emblemáticos de la ría de Vigo para conocer su pasado como lazareto y cárcel por la que pasaron más de 6.000 presos políticos republicanos.