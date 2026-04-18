Cultura
Vilar de Infesta celebra una fiesta andaluza inspirada en la Feria de Abril
El programa incluye las actuaciones de Mala Herba, Dyfeixón, el grupo de baile Alma Flamenca y el Coro Rociero de la Casa de Andalucía
La parroquia redondelana de Vilar de Infesta celebrará este sábado, día 18, una Festa Andaluza inspirada en la tradicional Feria de Abril. La cita comenzará a las 12.00 horas con una sesión vermú y degustación de mejillones al vapor.
Entre las 14.00 y las 16.00 horas se celebrará un «xantar» popular para la que se necesita haber reservado previamente. El resto de la jornada, incluidas las actuaciones musicales, serán gratuitas.
El programa incluye las actuaciones de Mala Herba, Dyfeixón, el grupo de baile Alma Flamenca y el Coro Rociero de la Casa de Andalucía, ofrecendo una combinación de música tradicional, flamenco y espectáculo en directo.
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