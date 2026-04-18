Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización Inmigrantes GaliciaRegreso de los libanesesPlan Renfe GaliciaEnfermedad de NoraVictoria judicial de Pilar SilvaTratar Cáncer en Casa
instagramlinkedin

Cultura

Vilar de Infesta celebra una fiesta andaluza inspirada en la Feria de Abril

El programa incluye las actuaciones de Mala Herba, Dyfeixón, el grupo de baile Alma Flamenca y el Coro Rociero de la Casa de Andalucía

Una actuación durante la Feria de Abril de Vigo, el pasado año.

Una actuación durante la Feria de Abril de Vigo, el pasado año. / JOSÉ LORES

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La parroquia redondelana de Vilar de Infesta celebrará este sábado, día 18, una Festa Andaluza inspirada en la tradicional Feria de Abril. La cita comenzará a las 12.00 horas con una sesión vermú y degustación de mejillones al vapor.

Entre las 14.00 y las 16.00 horas se celebrará un «xantar» popular para la que se necesita haber reservado previamente. El resto de la jornada, incluidas las actuaciones musicales, serán gratuitas.

Noticias relacionadas

El programa incluye las actuaciones de Mala Herba, Dyfeixón, el grupo de baile Alma Flamenca y el Coro Rociero de la Casa de Andalucía, ofrecendo una combinación de música tradicional, flamenco y espectáculo en directo.

TEMAS

Tracking Pixel Contents