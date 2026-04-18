Tres heridos tras un choque de dos motos en la N-552 entre Vigo y Redondela

Un accidente de circulación ocurrido al filo de las nueve de esta noche se ha saldado al menos con tres heridos; dos motoristas y la persona acompañante de uno de ellos. No se descartan heridas internas dado que se quejaban, pero por el momento se desconoce la gravedad. Ocurrió en la localidad pontevedresa de Redondela, en la carretera N-552 a la altura del kilómetro 0,900, informan fuentes oficiales.

La colisión se produjo poco antes de la rotonda del Mercadona y bajada a la estación de tren y provocó notables retencionesen sentido Redondela. Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, en una de las motos iba un varón joven, que parece haberse llevado la peor parte, y en la otra una pareja de adultos de mayor edad.

Ambos circulaban sentido Redondela. El joven iba a realizar un giro a la izquierda hacia el Camiño de A Portela y fue golpeado por la otra motocicleta.

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Hasta el punto se ha trasladado un amplio dispositivo de emergencia. El servicio de emergencias 112 recibió la alerta del siniestro a las 21.02 horas. Junto a agentes de la Policía Local de la localidad redondelana, se han movilizado tres ambulancias del 061, Protección Civil y agentes de la Guardia Civil de Tráfico. También personal de mantenimiento de carreteras del Ministerio de Transportes acudió al lugar.