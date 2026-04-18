El humorista Edén Serrano llega a Redondela con su monólogo más irreverente
Actúa este sábado, a las 20.30 horas, en el Multiusos de A Xunqueira
El humorista Edén Serrano estará este sábado, día 18, en Redondela donde, a las 20.30 horas, presentará en el Multiusos de A Xunqueira su show marcado por el humor y la improvisación.
Con más de una década de trayectoria sobre los escenarios, Serrano se consolidó como uno de los cómicos más versátiles del panorama nacional. Su carrera incluye actuaciones en teatros y salas de todo el país, así como trabajos de guionista en programas de televisión. El espectáculo que llega a Redondela se caracteriza por un estilo directo y mordaz, en el que el artista combina textos elaborados con una constante interacción con el público. Esta capacidad de improvisación convierte cada función en una experiencia distinta, adaptada al ambiente de la sala y a la respuesta de los asistentes.
Durante el monólogo, Serrano abordará temas cotidianos como las relaciones personales, la paternidad o la salud mental, sin dejar de lado cuestiones sociales y familiares, tratadas desde una perspectiva crítica y humorística.
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