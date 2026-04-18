Airiños da Peneda presenta su nuevo disco en Chapela

El grupo redondelano Airiños da Peneda ofrece este sábado, día 18, un concierto en el Multiusos del Piñeiral do Crego de Chapela. La actuación comenzará a las 20.30 horas y servirá como presentación de su segundo disco, y también realizarán un adelanto de temas del tercer trabajo. Se trata de temas compuestos, tanto la letra como la música, por el propio grupo.

Este será el primer concierto de la temporada para la formación redondelana, que este año celebra el 20 aniversario de su fundación.