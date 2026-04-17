Festival
La parroquia de Quintela ofrece una noche de música rock con tres grupos
El grupo América de Vigo actúa como cabeza de cartel, además de las bandas locales Chocolate Sexy y Los Ásperos
La parroquia redondelana de Quintela vivirá hoy viernes, día 17, una noche de música rock con la celebración del primer festival Rock’Intela. Los conciertos, que arrancan a las 21.00 horas, tendrán al grupo América de Vigo como cabeza de cartel, además de las bandas locales Chocolate Sexy y Los Ásperos.
El evento, organizado por la Comisión de Festas de Quintela, nace con el objetivo de dinamizar la vida social de la parroquia y atraer público al centro cultural con una atractiva propuesta centrada en el rock. Además se habilitará un servicio de cantina para que el público pueda permanecer en el recinto durante toda la noche.
El grupo América presentará su nuevo espectáculo, caracterizado por un potente directo y un repertorio con los éxitos de las históricas bandas del rock.
Los Ásperos rinden homenaje al mítico grupo Los Suaves con un concierto tributo.
Por último, Chocolate Sexy versiona bandas emblemáticas del rock nacional como Barricada, Extremoduro, Leño, reincidentes, entre otras.
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