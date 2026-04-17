ArcelorMittal recurre la decisión del gobierno local de suspender su actividad en Redondela y avisa de posibles paros en Stellantis Vigo
La empresa siderúrgica señala que estaba en conversaciones con el Concello para regularizar su situación en Chapela
«Somos un suministrador muy importante», apuntan fuentes de la firma sobre su relación con la planta de Balaídos, su único cliente
El Concello de Redondela decidió esta semana la suspensión de la actividad industrial en las naves de la empresa ArcelorMittal en Chapela. Lo hizo basándose en los informes de los servicios técnicos del departamento de Urbanismo y ante la situación irregular de la instalación, que sirve bobinas de acero para un único cliente: Stellantis Vigo. Una noticia que ven injusta desde la empresa, que recuerdan que estaban en conversaciones con el Concello para regularizar su situación y que han decidido presentar un recurso de reposición.
La planta redondelana de ArcelorMittal, multinacional con sede en Luxemburgo, se dedica a la recepción y expedición de las bobinas de acero. Un trabajo que realiza con un escaso personal que descarga los trenes (tienen una concesion con Adif) que llegan con el producto para ser cargado en camiones en dirección a la planta de Balaídos.
La medida cautelar activada por el Concello, que llega después de meses de quejas vecinales y que se achaca a la falta de licencia para la actividad, incluye el inicio del expediente de reposición de la legalidad urbanística y avisa de posibles multas o incluso del precinto físico de las naves. Sin embargo, fuentes de la empresa explican que ya han recurrido la resolución.
Según indican, empresa y Concello estaban «en contacto para regularizar la situación» (también con la Xunta) y «a la espera de finalizar la documentación» necesaria. ArcelorMittal señala que precisaron subsanar parte de los documentos aportados y que pidieron una prórroga para poder responder que no fue otorgada.
La compañía recuerda que son el principal suministrador de bobinas de acero para la planta de Stellantis Vigo y que la paralización de su actividad afectaría a la producción de vehículos. «Somos un suministrador muy importante», insisten las mismas fuentes, que piden «que se tenga conciencia» respecto a las medidas aplicadas.
Por parte de la Asociación de Vecinos de Chapela, la presidenta Victoria Pichel señaló a Radio Redondela que la medida del Concello «llega tarde», pero que se trata de un paso importante.
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