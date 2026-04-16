Urbanismo
Soutomaior logra la titularidad del principal vial del centro de Arcade
La Xunta transfiere el tramo de la PO-264 por las calles Xosé Solla, Rolexio Landeiro y Calvario
El tramo urbano de la carretera PO-264 a su paso por el centro de Arcade ya pertenece oficialmente a Soutomaior. En concreto, se trata de las calles Xosé Solla, Rolexio Landeiro y Calvario, la arteria que atraviesa el núcleo urbano desde el puente medieval de Ponte Sampaio hasta el cruce de la Feira de Arcade, que tras casi dos años de negociaciones la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha cedido su titularidad al gobierno local, por lo que desde ahora serán viales municipales.
El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, justifica la decisión de hacerse con la titularidad ante el «importante estado de deterioro» que presentaban los viales y la falta de capacidad del Concello para actuar sobre ellos. Ante esta situación, el gobierno local inició las negociaciones con la Xunta para que transfiriese la titularidad de estos tres tramos de la PO-264 al Concello de Soutomaior.
El acuerdo contempló que el gobierno gallego acometería obras de mejora y humanización en el tramo comprendido entre Ponte Sampaio y Fonte do Conde y que con la titularidad de las calles, el Concello se pudiera presentar el Plan Extra da Deputación para la reforma del tramo de Fonte do Conde y Roxelio Landeiro.
«Con esta transferencia Arcade da un paso de xigante que lle permitirá modernizar o seu núcleo urbano e adaptalo aos tempos actuais», señaló Lourenzo, que agradece la colaboración de las distintas administraciones.
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