Redondela ordena la suspensión de actividad de la nave de aceros de Chapela ante la falta de licencia

El Concello de Redondela, a través de una resolución basada en los informes de los servicios técnicos del departamento de Urbanismo, ha ordenado la suspensión inmediata de la actividad industrial que la empresa Arcelor Mittal España, S.A. desarrolla en la nave ubicada en el centro urbano de Chapela. Esta medida cautelar incluye, paralelamente, el inicio del expediente de reposición de la legalidad urbanística.

El concejal de Urbanismo de Redondela, Antonio Cabaleiro, explica que la actuación municipal se produce «tras un rigoroso seguimento administrativo no que se constatou que a firma utiliza as instalacións para o almacenamento de bobinas de chapa de aceiro sen contar co preceptivo título habilitante». A pesar de los requerimientos y controles previos realizados por el Concello para que la empresa regularizara su situación, Arcelor Mittal no completó en plazo la solicitud de legalización.

El departamento de Urbanismo advierte a la empresa de que el incumplimiento de este orden de suspensión dará lugar a la adopción de medidas coercitivas severas. Estas pueden incluir la imposición de sanciones económicas reiteradas, la ejecución subsidiaria por parte de la administración y, de ser necesario, el precinto físico de la actividad.

Falta de autorización

Las inspecciones urbanísticas llevadas a cabo sobre el terreno confirmaron el ejercicio de la actividad sin autorización. Asimismo, el Concello mantuvo una comunicación «fluida e transparente» con otras instituciones, remitiendo toda la información pertinente tanto a la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático como a la Valedora do Pobo, tras recibir requerimientos de información por parte de ambos organismos.

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Con esta decisión, el Concello de Redondela reafirma su compromiso irrenunciable con el cumplimiento de la normativa vigente. El gobierno local subraya que el objetivo final es «garantir que calquera actividade industrial no municipio se desenvolva coas máximas garantías urbanísticas e ambientais, protexendo sempre o interese xeral da veciñanza».