Redondela encadena éxitos en los certámenes de belleza: Paula Rojas brilla en Miss España tras la corona de Guillermo Lago
La joven de 19 años logró el puesto de segunda finalista en la gala nacional celebrada en Salou tras representar a Pontevedra en el certamen
La redondelana Paula Rojas ha firmado una destacada participación en el certamen Miss RNB España 2026, al proclamarse segunda finalista en la gala nacional celebrada el pasado 11 de abril en Salou, donde compitieron 48 candidatas de toda España.
Rojas, de 19 años y natural de Redondela, acudió al concurso como representante de Pontevedra, después de haber conseguido el título provincial de Miss RNB Pontevedra 2026 en la gala celebrada en Santiago de Compostela. La joven cursa estudios de Marketing y Publicidad, una formación que compagina con su proyección en el mundo de la moda y los certámenes de belleza.
El resultado de Paula Rojas confirma además el buen momento de la representación pontevedresa en este tipo de concursos. Su elección como Miss RNB Pontevedra ya la había colocado como una de las aspirantes gallegas con mayor proyección, y su clasificación final en el certamen nacional refuerza ahora ese recorrido.
En la misma edición del concurso, el título principal de Miss RNB España Supranacional 2027 recayó en la alicantina Gabriela Marqués, mientras que la valenciana Irene Cabrera fue proclamada Miss RNB España Global 2026.
Redondela, capital de la belleza
El resultado de la redondelana llega apenas unos meses después de otro hito para el municipio. En octubre de 2025, Guillermo Lago, también vecino de Redondela, se proclamó Mister RNB España Supranacional 2026 en la gala celebrada en Salou (Tarragona), convirtiéndose en el representante español en el certamen internacional Mister Supranational.
De este modo, Redondela puede presumir de haber colocado en un corto espacio de tiempo a dos de sus vecinos entre los nombres más destacados de la belleza nacional, con presencia tanto en la categoría masculina como femenina.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- El Sergas abre el plazo para que parte de la población del área viguesa elija entre ser atendido en el Chuvi o en Povisa
- Muere Carlos López, jefe de Ginecología del Chuvi y descendiente de Ramón y Cajal
- La Xunta abre plazo para que las familias apunten a sus hijos en los campamentos de verano: tiempos, precios y oferta
- Portugal arranca los trabajos del AVE desde Oporto y coloca la «primera estaca»
- Obramat, líder en material de construcción, abre su gran almacén de 6.000 metros en San Cibrao
- «La oscuridad total será de hasta 30 segundos en el Altar do Sol»
- Expectación en el Chuvi por un plazo para cambiar de hospital que podría agudizar sus demoras