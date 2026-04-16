Redondela encadena éxitos en los certámenes de belleza: Paula Rojas brilla en Miss España tras la corona de Guillermo Lago

La redondelana Paula Rojas ha firmado una destacada participación en el certamen Miss RNB España 2026, al proclamarse segunda finalista en la gala nacional celebrada el pasado 11 de abril en Salou, donde compitieron 48 candidatas de toda España.

Rojas, de 19 años y natural de Redondela, acudió al concurso como representante de Pontevedra, después de haber conseguido el título provincial de Miss RNB Pontevedra 2026 en la gala celebrada en Santiago de Compostela. La joven cursa estudios de Marketing y Publicidad, una formación que compagina con su proyección en el mundo de la moda y los certámenes de belleza.

El resultado de Paula Rojas confirma además el buen momento de la representación pontevedresa en este tipo de concursos. Su elección como Miss RNB Pontevedra ya la había colocado como una de las aspirantes gallegas con mayor proyección, y su clasificación final en el certamen nacional refuerza ahora ese recorrido.

En la misma edición del concurso, el título principal de Miss RNB España Supranacional 2027 recayó en la alicantina Gabriela Marqués, mientras que la valenciana Irene Cabrera fue proclamada Miss RNB España Global 2026.

Redondela, capital de la belleza

El resultado de la redondelana llega apenas unos meses después de otro hito para el municipio. En octubre de 2025, Guillermo Lago, también vecino de Redondela, se proclamó Mister RNB España Supranacional 2026 en la gala celebrada en Salou (Tarragona), convirtiéndose en el representante español en el certamen internacional Mister Supranational.

Guillermo Lago tras proclamarse ganador del certamen mister España, en Salou. / R.N.B.

De este modo, Redondela puede presumir de haber colocado en un corto espacio de tiempo a dos de sus vecinos entre los nombres más destacados de la belleza nacional, con presencia tanto en la categoría masculina como femenina.