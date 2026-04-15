Redondela insta a Adif a acelerar las obras del puente A Portela
Encarga un estudio topográfico para verificar un estricto ajuste de los trabajos al proyecto, con una plataforma de 8,5 metros con dos carriles de circulación y aceras
El malestar de los vecinos del barrio de A Portela, en Redondela, por las molestias que les causa desde hace ocho meses el cierre por obras del paso superior sobre la línea del ferrocarril entre Redondela y la estación viguesa de Guixar ha llevado a la alcaldesa, Digna Rivas, a reunirse este miércoles con los afectados para tratar de buscar una solución al problema. La responsable municipal insistió a los vecinos en que el gobierno local «está vixiante para que Adif cumpra coas súas obrigas e a veciñanza da Portela recupere canto antes a normalidade cun acceso que cumpra coas súas necesidades de mobilidade».
Los residentes de la zona se quejan de la lentitud de unos trabajos que los mantiene casi aislados desde hace ocho meses y sin que hasta el momento se conozca la fecha prevista de remate.
Estudio detallado
La alcaldesa aseguró que el Concello solicitará un estudio topográfico detallado de la infraestructura «para verificar que os traballos realizados por Adif se axusten estritamente ao proxecto técnico». Esta decisión surge tras el compromiso adquirido por la regidora con los residentes de la zona, quienes le trasladaron su preocupación por la funcionalidad del nuevo puente. Rivas explicó que debe ser un informe técnico el que determine si las obras de Adif se corresponden o no con el proyecto, que prevía una ampliación hasta los 8,5 metros de ancho, con dos carriles de circulación y aceras para peatones. «Se o informe detecta deficiencias, instaremos a Adif de xeito inmediato a que mellore a ponte para facilitar o tránsito de vehículos e garantir a seguridade», subrayó.
Desde que comenzaron las obras de mejora del puente, en septiembre del pasado año, los vecinos de A Portela están sufriendo las consecuencias del cierre del paso superior sobre la vía del tren. Esta situación les obliga a realizar un rodeo de varios kilómetros para llegar a sus domicilios, una situación que la alcaldesa calificó como un «grave prexuízo».
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