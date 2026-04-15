Un curso a la espera de una pedagoga para Ainhoa

Una alumna del colegio público de Reboreda con una enfermedad rara y con un grado de discapacidad reconocido del 95% lleva esperando desde el inicio de curso por la reposición de la profesora de Pedagogía Terapéutica (PT) retirada por la Consellería de Educación, un apoyo en el aula que mantenía el pasado año y que es fundamental puesto que requiere una atención permanente.

Beatriz Sobral, la madre de la niña, explica que su hija Ainhoa, de 9 años, padece el síndrome de Pallister-Killian (SPK), un trastorno genético raro que provoca un grave retraso en el desarrollo y discapacidad intelectual por lo que necesita atención personalizada.

La pequeña cursa 4º de Primaria y el pasado curso el colegio contaba con dos pedagogas terapéuticas, una que la acompañaba dentro de clase y otra de apoyo que la atendía doce horas a la semana en un aula especial. Pero este año la consellería retiró a la que estaba permanentemente, por lo que desde que comenzó el curso los padres luchan por que se vuelva a reponer.

Según indica la madre, desde la dirección del colegio han solicitado en varias ocasiones que se reemplace la especialista, pero la realidad es que los meses han ido pasando y nada ha cambiado. «Antes de Navidades vino la inspectora de Educación a conocer a la niña y estudiar el asunto. Se acordó que se convocaría una reunión para buscar una solución, pero coincidió que mi hija se puso enferma y faltó unos días y luego llegaron las vacaciones. Después de las Navidades se retomó el curso pero no se volvió a hablar más del asunto, parece que quedó en el olvido», lamenta Beatriz.

La única alternativa que le ofrecieron para suplir las funciones de la pedagoga terapéutica eliminada era que la cuidadora de la niña asumiera estas funciones, algo que rechaza. «Esto no es una opción porque necesita a una especialista. La cuidadora es una persona maravillosa y estamos encantados con ella, pero no puede ejercer como pedagoga ya que no sería legal», indica. Y recalca que no está pidiendo nada extraordinario, sino lo que le corresponde como estaban en el curso pasado. «Creo que es una demanda justa, solo quiero que se cumpla con la ley», puntualiza.

La madre se plantea otras vías para reclamar la reposición dede la profesora de Pedagogía Terapéutica como presentar una queja ante la Valedora do Pobo de Galicia, Dolores Fernández Galiño. Y tampoco descarta solicitar el apoyo de otros padres del colegio para convocar una protesta como medida de presión. «Este curso ya está prácticamente rematado, así que lo doy por perdido, pero al menos que nos garanticen la reposición de la PT para el próximo año», concluye.