Rescatada una barca sin control cerca del puente de Rande

Una embarcación con una persona a bordo fue rescatada en la tarde de este lunes tras permanecer varias horas a la deriva en las inmediaciones del puente de Rande, cerca de la playa de Cabanas. La rápida intervención de la lancha de Servizo Marítimo de la Guarda Civil de Pontevedra, que se encontraba cerca, evitó que la barca impactase contra las rocas.

El hombre explicó a los agentes que estaba pescando y perdió el dispositivo "hombre al agua", por lo que no pudo encender el motor fueraborda, y cuando se disponía a remar también extravió uno de los remos, por lo que se quedó a la deriva en una zona peligrosa con mucha corriente.

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La patrullera de la Guarda Civil remolcó la embarcación hasta un lugar seguro donde pudieron encender el motor y acompañaron al pescador hasta el pantalán del puerto deportivo de Chapela, donde tenía su base.