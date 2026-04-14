Redondela sale a la calle ante la «situación crítica» de la sanidad
La concentración reúne a unos 600 vecinos de toda Redondela, así como de Pazos de Borbén y Fornelos de Montes
La Asemblea pola Defensa da Sanidade Pública de Redondela celebró en la tarde de este martes una multitudinaria protesta ante el centro de salud de la localidad ante lo que calificaron como una «situación crítica e insostible» de la atención primaria en la comarca. La concentración reunió a unos 600 vecinos de toda Redondela, así como de Pazos de Borbén y Fornelos de Montes, ante los retrasos que acumulan la solicitud de citas, que superan los 30 días en algunos de los centros de salud. Una situación que provoca que muchos pacientes acudan al PAC y se colapsen los servicios de urgencias.
La plataforma denuncia una «falta de persoal crónica» que llegó a un punto límite el pasado 31 de marzo, cuando de doce médicos de familia, solo estaban operativos cinco. A esto se suma la falta de cobertura de las bajas y las vacantes, en las que se incluyen tres facultativos en el turno de tarde.
La movilización estuvo precedida por la instalación de una mesa informativa en la que se asesoró a los ciudadanos sobre la presentación de reclamaciones formales relacionadas con la atención sanitaria.
Entre las reivindicaciones del colectivo está la cobertura inmediata de las plazas vacantes, la reducción de las listas de espera y medidas urgentes para descongestionar tanto el PAC como las urgencias. Para ejercer más presión solicitan a los usuarios que cubran hojas de reclamaciones en los distintos centros de salud.
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