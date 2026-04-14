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El grupo guardés Boogies gana el concurso de maquetas de Millo Verde

Formará parte del cartel del festival que se celebrará los días 21, 22 y 23 de mayo en la playa de Cesantes

Los abonos ya se encuentran a la venta

El grupo guardés Boogies, durante su concierto en Redondela.

El grupo guardés Boogies, durante su concierto en Redondela. / M.V.

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El grupo guardés Boogies se impuso en la votación final a los compostelanos Muaré y se proclamaron ganadores del concurso de maquetas Millo Verde en una noche de conciertos celebrado en el antiguo recinto de la feria de ganado de Redondela.

La música punk-surf de la banda guardesa conquistó al público y se ganó formar parte del cartel del XIX Festival Alternativo Millo Verde, que se celebrará los días 21, 22 y 23 de mayo en la playa de Cesantes. Además recibieron 500 euros de premio como ganadores, mientras que Muará se llevó 200 euros como finalista.

Este evento confirmó recientemente los grupos que pasarán por el escenario, con La Chiva Gantiva, Pan de Capazo y Rebeliom do Inframundo como principales cabezas de cartel. También estarán Iyaman Pablo & Irie Reggae Vibes, Mitad Doble, Esmorgadas, Nadie González, Pladür, Vimbio, FÜLÜ, Alpargata, Catalina Grande Piñón Pequeño, Lula Mora, la rapera Carmen Xía, Bloquinho Aperta y Moon Cresta.

Venta de abonos

Con el cartel definitivo ya completo, la organización encara la recta final de cara al festival. Los abonos para las tres jornadas de música y cultura en Cesantes se encuentran a la venta en www.milloverde.org, donde se puede consultar la programación íntegra que incluye, además de los conciertos, varias actividades paralenas como talleres, un mercadillo o el «eskalabirras», entre otras.

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 El abono para los dos días de pago (el jueves es gratuito) cuesta 30 euros, una vez superada la promoción inicial de 25 euros, y también es posible adquirir emtradas para un solo día.

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